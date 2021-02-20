Венские предприниматели хотят, наконец открыть отели, рестораны и кафе по "правилам парикмахерских". Владельцы заведений считают, что смогут выполнить такие условия.

Об этом пишет издание "Austria Today".

В данный момент австрийские гостиницы, рестораны и кофейни остаются закрытыми. Многие предприниматели сильно обеспокоены тем, что не смогут открыться до Пасхи. При этом Представители венской гостиничной индустрии Доминик Шмид, Вольфганг Биндер (председатель от кофеен) и Петер Добчак (гастрономия) теперь требуют разрешения на открытие отелей и общепита по тем же правилам, что и для поставщиков контактных услуг. Ключевой момент — гости должны иметь текущий отрицательный тест и, по возможности, носить маски FFP2.

"Мы можем соблюдать эти правила так же, как и поставщики контактных услуг, а также регулярно тестировать наших сотрудников. Мы освоили требования к регистрации и также сможем управлять контролем тестирования", — объясняет Добчак. Гостиничная индустрия пошла еще дальше. Она разработала собственный "гигиенический" сертификат, с помощью которого отели маркируют наличие у них повышенных мер безопасности. "Прошлым летом мы смогли пометить этом знаком около 50 отелей. Мы готовы предоставить дальнейшие консультации и поддержку по сертификации", — говорит Шмид.

При этом в пятницу канцлер Себастьян Курц не исключил открытия ресторанов в марте. Однако это зависит от случаев заражения. Ранее правительство планировало дальнейшие шаги по смягчению политики не раньше, чем "в Пасху". Однако с тех пор Торговая палата интенсивно настаивает на ослаблении. Правительство проконсультируется с экспертами и федеральными землями по поводу шагов по открытию 1 марта. Однако решения зависят от дальнейшего процесса заражения, заявил канцлер.

"Более раннее открытие" перешло в сферу возможностей, потому что владельцы больше не против "входного" теста. "Ситуация изменилась — представители отрасли выступают за систему входных тестов. Концепция таких тестов хорошо себя зарекомендовала у парикмахеров и других поставщиков контактных услуг." "Однако, если случаи резко возрастут, открытие не имеет смысла", — говорит Курц.

Отметим, что рестораны и гостиницы в Австрии остаются закрытыми еще с конца прошлого года, когда в стране был введет второй локдаун. С прошлого понедельника в стране открылись непродовольственные магазины.

Напомним, недавно в Италии случился ресторанный бунт. Заведения начали принимать посетителей вопреки локдауну.

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