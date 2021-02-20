Две американки в штате Флорида, в котором летом вводили коменданткий час, перевоплотились в старушек, чтобы получить дополнительную прививку от Covid-19. Во Флориде вакцинация от Covid-19 доступна только лицам от 65 лет.

Об этом сообщает CNN.

Женщины 34 и 44 лет были пойманы при попытке получить вторую дозу вакцины против Covid-19, переодевшись "бабушками". Они пришли на пункт вакцинации в чепчиках, перчатках и очках и при регистрации указали даты рождения, согласно которым они были старше 65 лет. У них имелись документы, подтверждающие получение первой дозы вакцины.

Медики заметили, что в их удостоверениях личности указан другой возраст, отказались делать прививку и вызвали полицию. Неизвестно, каким образом женщинам удалось получить первую дозу и притворялись ли они старушками и в тот раз.

Во Флориде прививки от Covid-19 могут получить люди от 65 лет и старше, жители престарелых домов и аналогичных учреждений, а также их сотрудники и медработники, контактирующие с пациентами. Другие группы населения смогут получить прививку позднее.

Напомним, что Штаты отказались делиться вакциной, пока в стране не привьют большую часть населения. В администрации президента Байдена решили не предоставлять развивающимся странам имеющуюся в стране вакцину от коронавируса до тех пор, пока не будет вакцинирована большая часть населения.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ призвали приостановить вакцинацию в развитых странах. В организации обеспокоены, чтобы вакцин хватило и менее состоятельным странам.