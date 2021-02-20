В Украине продолжают собирать подписи для закрытия популярной среди детей социальной сети Tik Tok. Закрытие ряда социальных сетей, не контролирующих контент, поддерживает и уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба.

Об этом он сообщил в комментарии УНН.

Так, по словам детского омбудсмена, в одной из школ Киевской области уже собрали более 10 000 подписей от учителей и родителей, которые поддерживают закрытие Tik Tok. Также он напомнил, что такая практика уже существует в Италии и США.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимался. Но это должен делать провайдер - владелец Tik Tok должен так же, как в Facebook или YouTube, контролировать контент и не позволять обнародования деструктивного контента. Этого, как раз, в Tik Tok и нет ", - сказал Кулеба.

Однако запретить Tik Tok на законодательном уровне, по словам омбудсмена, может только правительства Украины. Для этого кто-то из парламента должен подать соответствующий законопроект на рассмотрение.

Напомним, 16 февраля в лицее Боярки две ученицы седьмого класса (12 лет) отравились большим количествам таблеток, одна из них умерла. На следующий день после этого в Умани произошел аналогичный инцидент, но все участники выжили. 18 февраля 15-летний подросток наглотался таблеток в Киеве и попал в больницу. Врачи заговорили о моде на суицид среди украинских подростков.

В Офисе Генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok.

Почему в Украине началась волна самоубийств среди подростков и связаны ли с этим группы смерти подробно разбиралась "Страна".