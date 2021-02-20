В Ивано-Франковской области из-за сложной ситуации с коронавирусом решили приостановить работу развлекательной инфраструктуры и закрыть заведения общественного питания.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Запреты хозяйственной деятельности в других областях пока нет. Именно об этом я сообщал в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно о Ивано-Франковской области", - сказал он.

В то же время Ляшко уточнил, что никаких дополнительных ограничений или запретов по Черновицкой области и Закарпатью не принималось.

"Но, если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев, то можем четко проследить, что это связано именно с массовым передвижением туристов, поэтому особенно будем следить за эпидемической ситуацией именно в этих регионах, в случае необходимости будем соответственно реагировать", - добавил он.

Кроме того, помимо усиления ограничений, в Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда-выезда из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения", - говорится в протоколе заседания внеочередной комиссии ТЭБ и ЧС.

Всего будет работать 16 карантинных пунктов, из которых пять будут работать круглосуточно: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

До этого мы писали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом решили развернуть мобильный госпиталь.

Также мы рассказывали, что в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек.