Экс-телеведущая и жена народного депутата и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая вместе с мужем попала под санкции СНБО, рассказала, как в 2003 году будущий президент Украины Владимир Зеленский просил ее помочь с трудоустройством.

Об этом Марченко заявила в своем видеообращении в YouTube.

По ее словам, 14 лет назал Владимир Зеленский вместе со своими коллегами пришел к ней домой и просил помочь найти работу. После этого уже к концу 2003 году он стал выступать на канале "1+1".

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные, глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался. Когда однажды летом со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1", надеюсь, все было хорошо. Но, ключевое слово здесь было, потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под незаконными документами, вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб", - заявила Марченко.

Напомним, ранее Марченко сообщила, что из-за введенных против ее семьи санкций она вступает в партию ОПЗЖ.

Как сообщалось, 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

По словам самого Медведчука, санкции были введены незаконно.