Бывшая телеведущая и жена народного депутата и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которых СНБО вчера ввел санкции, заявила, что с сегодняшнего дня вступает в партию ОПЗЖ.

Об этом она сообщила в своем видеообращении в YouTube.

В начале ролика Марченко рассказала, как в 2003 году помогла Зеленскому трудоустроиться на канал "1+1", где и по сей день выходит шоу "Вечерний Квартал".

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался. Когда однажды летом, вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1". Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь "было", потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб", - сказала Марченко.

Также супруга нардепа утверждает, что она и ее семья - "это будущее мирной успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо".

"Мы, законопослушные люди, любящие свою страну, ни минуты не сомневаемся в том, что теперь наших сторонников стало в разы больше. Мой муж, доктор исторических наук, академик Национальной академии правовых наук, политический деятель, которого вы так панически боитесь, и правильно делаете. Мой муж - человек, которым я горжусь и до вчерашнего дня я была только другом, тылом, матерью его детей. Но, вы, сами того не понимая, заставили взять политическое оружие, чтобы стать рядом со своим мужем и идти к нашей обще цели одним фронтом", - сказала Марченко.

После этого супруга Медведчука объявила о своем вступлении в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зеленого" произвола и беззакония", - заявила Марченко.

Бывшая телеведущая также обратилась к украиноязычной части населения Украины на государственном языке.

"Братья и сестры, украинки и украинцы, Зеленский и его приспешники воюют не с нами, они объявили войну всем вам украинцам. У вас уже забрали землю, забирают недра, забирают свободу, а скоро заберут жилье, потому что вы не сможете платить по новым тарифам. А потом они заберут и вашу жизнь. Вы не нужны им на этой земле, потому что они уже заложили ее в ломбарды. Я выбрала служение народу, а значит, буду защищать всех, кто не хочет быть нищим на собственной земле, потому что нельзя без щемления в сердце смотреть, как над вами издеваются. Помните, с нами Бог, тогда кто против нас? И еще, никакие фейковые санкции не смогут остановить работу моего благотворительного фонда", - сказала Оксана Марченко.

19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В свою очередь сам Медведчук заявил, что санкции были введены незаконно.