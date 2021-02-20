В Украине впервые проверили реки на наличие возможных загрязнений, чтобы подробнее исследовать проблемы речных бассейнов страны. В результате, были обнаружены ряд загрязнителей, а также химикаты и наркотики.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, презентуя отчет о деятельности ведомства.

"Впервые в Украине был проведен скрининг загрязняющих веществ. Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тыс. различных соединений. К сожалению, в Украине нет возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы", - сказал он.

Шпихта также рассказал, что проверка была в реках Днепр, Дон и Днестр. В результате, были обнаружены пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы, наркотические препараты и даже антидепрессанты.

По словам председателя Госводагентства, скрининг поможет определить специфические показатели каждого речного бассейна, а также составить план мониторинга показателей.

Напомним, на Прикарпатье рыбоохранный патруль обнаружил сброс отходов животного происхождения в реку Нараевка, которая впадает в Днестр.

До этого мы рассказывали, что во Львовской области спасли собаку, которую завязанной в мешке бросили в реку.