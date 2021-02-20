Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США следует как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а президент Джо Байден должен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в его колонке на сайте "Центра анализа европейской политики".

Волкер напомнил, что Байден поговорил с президентом России Владимиром Путиным об Украине спустя неделю пребывания в должности, при этом без предварительных консультаций с Украиной.

"Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около главам других 30 государств", - отметил Волкер.

При этом он считает, что телефонный звонок Байдена и Зеленского должен состояться как можно быстрее.

"Оба президента не должны становиться лучшими приятелями, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это критически важно", - считает Волкер.

Кроме того, по его словам, в заявлении Белого дома, сообщающем о звонке Путину, отмечается, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета.

"Это, конечно, хорошо. Однако невольно не указывается, что США поддерживают территориальную целостность Украины. Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и Крыма", - отметил дипломат.

"Государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались отказываться "признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву". Это современный эквивалент Декларации Уэльса 1940 года, в которой США отказались принять заявленную Россией аннексию стран Балтии - это действие, которое оказалось критическим через 40 лет после этого", - заявил Волкер.

Также он считает, что США должны восстановить "стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения.

"Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но в то же время четкая стратегия и руководство США очень важны для предоставления украинским лидерам уверенности и политического прикрытия, необходимого для принятия чрезвычайно болезненных и сложных решений", - отметил Волкер.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, зачем Байден звонил Путину и что это означает для Украины.

Также мы разбирались, о чем Байден и глава Китая Си Цзиньпин говорили по телефону.