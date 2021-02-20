Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разворачивают в Ивано-Франковской области мобильный госпиталь для размещения больных коронавирусом.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием", - говорится в сообщении.

Министр добавил, что силы МВД в регионе были переведены в усиленный режим работы.

На Прикарпатье развернули мобильный госпиталь. Фото: twitter.com/AvakovArsen

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за критической ситуации с коронавирусом власти решили ввести жесткий карантин. Ограничения "красной" зоны будут действовать неделю - с 22 по 28 февраля. В этот период заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.

Также мы рассказывали, что в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек.