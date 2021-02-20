На судне April под панамским флагом в Керченском проливе экипаж пострадал, вероятно, в результате массового отравления. Один из моряков - гражданин Украины - умер. В свою очередь МИД Украины не подтвердило эту информацию.

Об этом сообщает ТАСС.

Всего известно об отравлении шестерых членов экипажа судна, которым владеет турецкая компания. О гибели украинца заявил глава Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонид Глушак.

"Умер гражданин Украины. Также в состав экипажа входят граждане Грузии и Турции", - сказал он.

В районе Керченского пролива сейчас шторм, поэтому эвакуация экипажа с помощью спасательного судна "Меркурий" оказалась невозможной. Спасатели планируют отбуксировать судно April в порт "Кавказ".

Как заявили в российском Роспотребнадзоре, в данный момент рассматриваются разные версии случившегося и версия об отравлении находится под вопросом.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что пока не владеют информацией о смерти украинского моряка. В то же время ведомство располагает информацией о смерти другого члена экипажа этого судна.

По словам спикера МИД Олега Николаенко в комментарии "РБК-Украина", речь идет о старшем механике судна April, однако он не является гражданином Украины.

"МИД Украины известно, что 19 февраля на судне April умер старший механик, гражданин Турции. Информация о смерти украинского моряка на судне отсутствует", - сказал Николенко.

Напомним, недавно освобожденные из Нигерии украинские моряки вернулись в Украину. С ними встретился президент Владимир Зеленский.

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