Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал введение Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций в отношении украинских политиков "очень тревожной информацией", которая подогревает вопрос о силовом решении проблемы Донбасса.

Слова Пескова приводит "РИА Новости".

"Это очень тревожная информация. Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, видим репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и политиков. Это не может не подогревать вопрос - не приведет ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему юго-востока силовыми методами?" – сказал он.

Песков также уверен, что из-за подобных действий властей Украины "становится все менее спокойно на линии соприкосновения".

"Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность", - резюмировал он.

Напомним, в Украине первая неделя февраля ознаменовалась обострением боев на Донбассе. По данным ОБСЕ, количество нарушений выросло в десятки раз. А официальные лица в Киеве внезапно отбросили примиренческую риторику и повели разговоры о срыве перемирия.

Также "Страна" приводила слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что орган принял некое секретное решение, связанное с обострением ситуации на Донбассе.

Кроме того, новое обострение на Донбассе произошло и сегодня. И ВСУ, и сепаратисты заявляют об обоюдных массированных обстрелах.

19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. До этого ведомство закрыло три канала, NewsOne, Zik и 112 Украина, принадлежащие нардепу от той же политсилы Тарасу Козаку.