На Донбассе - новое обострение. И ВСУ, и сепаратисты заявляют об обоюдных массированных обстрелах.

Ресурсы сепаратистов и российские телеграмм-каналы сообщают об обстреле со стороны украинских войск, а также об ответном огне.

В частности, об этом пишет Telegram-канал "WarGozno", который считается близким к российским силовикам.

По информации канала, в результате обстрелов украинских военных "силовики ДНР" понесли потери – один убит и двое раненых. При этом сами позиции бойцов ВСУ были "подавлены огнем".

Позже представитель "ЛНР" на переговорах по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что массированный обстрел девятью минами 82 мм произошел в населенном пункте Лозовое и продолжался несколько минут.

Со своей стороны в штабе ООС сообщают о массированном обстреле позиций украинских военных. За сутки было выпущено 80 мин из 120-милиметровых минометов. Также представители украинских вооруженных сил утверждают, что противники совершили обстрел из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от поселка Южный Донецкой области.





Напомним, в Украине первая неделя февраля ознаменовалась обострением боев на Донбассе. По данным ОБСЕ, количество нарушений выросло в десятки раз. А официальные лица в Киеве внезапно отбросили примиренческую риторику и повели разговоры о срыве перемирия.

Также "Страна" приводила слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что орган принял некое секретное решение, связанное с обострением ситуации на Донбассе.