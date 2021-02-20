Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и других лиц - это, прежде всего, следствие жесткой личной позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против 8 физических и 19 юридических лиц - прежде всего, следствие жесткой личной позиции президента Зеленского... Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной", - сказал он.

"Подчеркну только несколько базовых элементов. Президент категоричен в том, что нельзя лицемерить и называть это "политикой". Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности. Нельзя использовать криминальные схемы, баловаться в "терроризм" и ломать страну, - пояснил Подоляк.

Он добавил, что больше не получится "работать на разрушение Украинского государства и выдавать это за заботу о благе народе".

Также Подоляк заявил, что Зеленский хочет добиться консенсусного решения новых элит о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество.

"Нужна ответственность и честность. Да, разумеется, это длинная дорога и дорога эта, несомненно, будет сопряжена со многими конфликтами и недовольствам со стороны традиционных финансово-политических кланов. Тем не менее, ее надо пройти", - отметил он.

Также он заявил, что "срока давности и прочих юридических якобы хитростей не будет".

"Не только для "формата Медведчука". Но и для других "фамильных форматов", где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен и он четко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Страна не может позволить себе содержать тех, кто ее обворовывает и вкладывают деньги в усугубление общественного раскола. Президент не видит смысла идти на какие-либо компромиссы или договоренности как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука", - заключил советник главы Офиса президента.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Сам Медведчук уже прокомментировал санкции СНБО, назвав из незаконными.