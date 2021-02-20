Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что его страна все-таки закупит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", а поставки ожидаются к июню в размере около двух миллионов доз.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

"Учитывая нынешнюю нехватку вакцин, тот факт, что это стало возможно, граничит с "маленьким чудом", - сказал глава словацкого правительства во время пресс-конференции в Братиславе.

В то же время глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пояснил, почему не стоит ждать поставок раньше мая.

"Поставки в ЕС станут возможны только после того, как массовая вакцинация в России закончится", - добавил чиновник.

Причиной закупки, по информации журналистов, являются результаты нового исследования, которое показало - российская вакцина такая же эффективная, как и вакцина от Pfizer/BioNTech, и она более действенная, чем препарат производства AstraZeneca.

При этом в четверг, 18 февраля, на закупку российской вакцины наложила вето самая маленькая коалиционная партия в правительстве. Тем не менее, ее одобрение не потребуется для использования вакцины в стране.

Министр здравоохранения Марек Крайци теперь имеет полную свободу действий в использовании "Спутник V". В то же время на бумаге формальный отказ все еще действует, даже если министр не обязан его придерживаться.

Напомним, первой в Евросоюзе Венгрия одобрила использование российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали, что, 10 февраля Кабинет министров Украины запретил регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции производства РФ.