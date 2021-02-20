Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание. Оно состоится в 12:00 во вторник, 23 февраля.

Об этом сообщили в Аппарате ВР.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - говорится в сообщении

Напомним, 16 февраля Рада возобновила отмененные из-за карантина конкурсы на должности в госслужбе.

Однако вскоре Зеленский ветировал закон о госслужбе, возвратив закон со своими предложениями в парламент. Глава государства попросил изъять из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

"Страна" подробно писала об этом законопроекте. В нем предлагается возвращение конкурсов постепенно, в течение нескольких месяцев, в зависимости от категорий служащих.