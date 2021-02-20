Глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат от одноименной фракции Виктор Медведчук заявил, что санкции, введенные в отношении него и его супруги Оксаны Марченко Советом национальной безопасности и обороны и его супруги Оксаны Марченко, являются незаконными.

Его слова передает пресс-служба ОПЗЖ в субботу, 20 февраля.

"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - заявил нардеп.

По словам Медведчука, последние действия власти можно назвать "торжеством беспредела, анархии и беззакония".

"Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", - заявил Медведчук.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. В частности под санкции, попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В свою очередь в ОПЗЖ назвали санкции против Медведчука и его жены уничтожением демократии.

"Страна" подробно разбиралась, почему ввели санкции против Медведчука и как это связано с "трубой" из России.