Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не подделывал лотерейный билет, по которому выиграл полмиллиона гривен.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Заявление председателя НАПК о том, что я подделал какой-то лотерейный билет - абсолютная ложь! Пусть покажет этот поддельный лотерейный билет и любое документальное доказательство о подделке. Их не существует в природе, кроме как в лживых фантазиях полностью зависимого от власти главы НАПК", - рассказал он.

Ляшко сообщил, что намерен обратиться в суд с иском "о защите чести и достоинства".

"Я на 1000000% уверен, что выиграю этот суд, потому что честно декларирую свои доходы и честно плачу налоги, в отличие от моих оппонентов. Жалею, что отменены дуэли. Я бы уже пристрелил эту лживую скотиняку, чем годами ждать судебного решения", - добавил он.

Напомним, в интервью журналистам глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому выиграл полмиллиона гривен.

Также "Страна" писала, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в 2017 году задекларировал выигрыш в лотерею более 571 тыс. грн.