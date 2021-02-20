После волны подростковых самоубийств, которая прокатилась по Украине на этой неделе, обеспокоенные граждане призывают власти запретить популярную соцсеть TikTok, которая, как они считают, и повлияла на неокрепшие умы детей. По состоянию на 19 февраля появилось уже 6 открытых петиций о запрете платформы.

Прошения опубликованы на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Отметим, что на каждой такой петиции пока не более 500 подписей при необходимых 25 тыс. для рассмотрения.

Напомним, 16 февраля в лицее Боярки две ученицы седьмого класса (12 лет) приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице.

При этом в Офисе генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok.

На следующий день после этого в Умани произошел аналогичный инцидент. Две восьмиклассницы наглотались таблеток спазмалитика "Дротаверин" и попали в больницу. К счастью, обе девочки выжили.

Затем в Киеве 15-летний мальчик наглотался таблеток и тоже попал в больницу. Врачи констатируют тенденцию роста суицидальных настроений среди украинских подростков.

После этих инцидентов нардепы заявили, что хотят запретить продажу любых лекарств несовершеннолетним.

Подробнее о волне самоубийств среди детей в Украине читайте нашем материале.