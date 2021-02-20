Украинцы просят Зеленского запретить TikTok после вспышки детских самоубийств
После волны подростковых самоубийств, которая прокатилась по Украине на этой неделе, обеспокоенные граждане призывают власти запретить популярную соцсеть TikTok, которая, как они считают, и повлияла на неокрепшие умы детей. По состоянию на 19 февраля появилось уже 6 открытых петиций о запрете платформы.
Прошения опубликованы на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Отметим, что на каждой такой петиции пока не более 500 подписей при необходимых 25 тыс. для рассмотрения.
Напомним, 16 февраля в лицее Боярки две ученицы седьмого класса (12 лет) приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице.
При этом в Офисе генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok.
На следующий день после этого в Умани произошел аналогичный инцидент. Две восьмиклассницы наглотались таблеток спазмалитика "Дротаверин" и попали в больницу. К счастью, обе девочки выжили.
Затем в Киеве 15-летний мальчик наглотался таблеток и тоже попал в больницу. Врачи констатируют тенденцию роста суицидальных настроений среди украинских подростков.
После этих инцидентов нардепы заявили, что хотят запретить продажу любых лекарств несовершеннолетним.
Подробнее о волне самоубийств среди детей в Украине читайте нашем материале.