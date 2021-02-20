В Украине снова заговорили о "фарте" Олега Ляшко, который три года назад трижды выиграл в лотерею более полумиллиона гривен.

В столь оглушительное везение тогда никто не поверил. Многие предположили, что нардеп таким образом просто легализовал в декларации свои теневые доходы.

История получила продолжение вчера, 19 февраля. В НАПК заявили, что глава Радикальной партии подделал билет лотереи. И за это ему светит уголовная ответственность.

Правда, по факту следствие по Ляшко, который может скрывать свои денежные поступления от государства, идет небыстро. Ни подозреваемым, ни уж тем более обвиняемым он по этому делу не является. При этом антикоррупционные органы периодически напоминают о лотерейном деле.

"Страна" вспомнила, с чем оно связано и какие у него перспективы.

Три выигрыша за год

В октябре 2017 года Ляшко задекларировал более 571 тысячи гривен выигрыша в лотерею.

Он указал в декларации три "победных транша": 283 560, 134 000 и 153 485 грн в Украинской национальной лотерее.

После этого ближе к окончанию года НАБУ открыла уголовное дело по этому поводу. Слишком удачливым оказался главный радикал.

Впрочем, некое промедление все же было. Но, учитывая, что тема не сходила со страниц прессы, детективы должны были отреагировать. Дело открыли по 368-й статье - получение взятки.

Еще до возбуждения дела, журналисты выяснили, что лотерея, в которую выиграл Олег Ляшко, контролировалась окружением Петра Порошенко. И там срывал миллионный джек-пот его однопартиец, нардеп Павел Кишкарь.

Да и сама Украинская нацлотерея, которая обычно публикует все данные о крупных выигрышах, суммы Ляшко почему-то не обнародовала.

Сам главрадикал начал объяснять, что выиграл не в лотерею, а делал ставки на итоги футбольных матчей. Правда, букмекеры, с которыми пообщалась "Страна", считали, что чисто технически везение у Ляшко было просто фантастическим. И на их веку таких выигрышей они не видели.

Дело против Ляшко

Но вернемся к уголовному делу против Ляшко, которым занималось НАБУ.

До весны 2018 года о нем было мало что известно - пока в реестрах не появилось процессуальное решение Соломенского суда, в котором были описаны некоторые следственные действия.

В частности - показания должностных лиц "Украинской национальной лотереи".

В них говорится, что Ляшко указанных в его декларации сумм у них не выигрывал. Правда, полные данные о победителях лотерей (в числе которых мог оказаться и Олег Валерьевич) раскрыть отказались. В связи с чем НАБУ и обратилось в суд, решение которого упоминалось в предыдущем абзаце.

Однако на этом все и закончилось. До подозрения главе Радикальной партии дело не дошло. Что же до Нацагентства по предотвращению коррупции, то оно обязалось сразу после скандала проверить декларацию Ляшко. О результатах этой затяжной проверки мы узнали как раз вчера, от главы НАПК Александра Новикова.

Правда, узнали случайно.

"Он подделал билет"

Отвечая на вопрос журналиста о другом политике - депутате от "слуг народа" Максиме Павлюке - Новиков провел аналогию с Ляшко.

"НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил эту статью", - сказал глава НАПК.

В заявлении Новикова есть некие пробелы по хронологии. Уголовное дело на Ляшко открыли еще в 2017 году. А статью о незаконном декларировании отменили ровно через три года - в октябре-2020. Причем уже в декабре ее вернули на место, с одним важным изъятием: за данное преступление не предусмотрена тюрьма.

То есть привлечь радикала к ответственности можно было тогда (с тюремным сроком) и можно сейчас (без колонии). И почему за три года этого сделать не смогли, несмотря на доказанное, со слов главы НАПК, нарушение - подделка билета и легализация неизвестно откуда взявшегося кеша - большой вопрос.

И вопрос скорее всего политический.

При Порошенко Ляшко выступал его союзником и в этом смысле был, судя по всему, неприкасаем. При Зеленском же главный радикал остался в обойме олигарха Рината Ахметова. И, видимо, в силу особых отношений бизнесмена с Офисом президента, также смог избежать ответственности.

Это было видно уже по тому, как спустили на тормозах нападение Ляшко с кулаками на депутата Андрея Геруса, что многими рассматривалось как отражение конфликта Ахметова и Коломойского на рынке энергетики.

За явно хулиганское поведение Ляшко не получил никакого приговора. А в деле о подделке лотерейных билетов не стал даже подозреваемым.

И, видимо, перспектив таких пока нет. Сам радикал уже заявил, что подает на Новикова в суд и назвал его "скотынякой".

"Заявление председателя НАПК о том, что я подделал какой-то лотерейный билет - абсолютная ложь! Пусть покажет этот поддельный лотерейный билет и любое документальное доказательство о подделке. Их не существует в природе, кроме как в лживых фантазиях полностью зависимого от власти главы НАПК", - написал политик в Facebook.

Ляшко сообщил, что намерен обратиться в суд с иском "о защите чести и достоинства".

"Я на 1000000% уверен, что выиграю этот суд, потому что честно декларирую свои доходы и честно плачу налоги, в отличие от моих оппонентов. Жалею, что отменены дуэли. Я бы уже пристрелил эту лживую скотиняку, чем годами ждать судебного решения", - добавил он.