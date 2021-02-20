20 февраля бывший президент Украины, нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко вместе с женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко вылетел в Стамбул.

Об этом сообщил бывший нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко у себя в Telegram-канале, ссылаясь на пассажиров авиакомпании Turkish Airlines.

По данным Лещенко, в субботу утром пассажиры рейса Киев - Стамбул (ТК458) видели чету Порошенко в самолете.

"Ситуацию с каналом "Прямой" и наложенными санкциями на семью Медведчука будут перебивать фотосессией со Вселенским Патриархом", - предположил экс-нардеп.

Напомним, что 18 февраля Порошенко официально стал собственником телеканала "Прямой". Бенефициарным собственником Прямого канала теперь является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит бывшему президенту Украины.

Ранее мы писали, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны на заседании принял решение о вводе санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.