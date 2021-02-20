В субботу, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока реальным. Его отправят в колонию на около 2 лет и 5 месяцев.

Об этом сообщает Телеграм-канал "DW Главное".

В связи с этим постановление об отмене условного осуждения Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу, вскоре его могут начать исполнять.

При этом в суде учли нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев - с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. Учитывая это время, а также месяц в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.

Также суд принял решение отклонить ходатайство защиты освободить Навального по требованию ЕСПЧ, сообщили адвокаты. Защита оппозиционера планирует обжаловать судебный вердикт.

Напомним, Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 2,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что будет после посадки Навального.