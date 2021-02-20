Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное реинтеграции неподконтрольных территорий. Также на нем обсуждался вопрос развития системы национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседании речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает инструменты, связанные с реинтеграцией Крыма и Донбасса.

В частности, этот процесс будет включать, как говорится в сообщении "создание международной коалиции для поддержки усилий Украины по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, решение жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, а также доступа к административным услугам жильцов временно оккупированных территорий".

Кроме того, речь шла об укреплении украинских военных и приближении к нормам и стандартам НАТО, в связи с чем Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану разработать план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, сроки развития профессиональной армии.

Напомним, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.

Также "Страна" рассказывала, что во время брифинга по итогам заседания СНБО Данилов рассказал, что орган принял некое секретное решение, связанное с обострением ситуации на Донбассе.