В Верховной Раде собираются запретить в Украине продажу лекарств несовершеннолетним гражданам. Народные депутаты зарегистрируют соответствующий законопроект в ближайшее время.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью "Радио Свобода".

По его словам, решение запретить реализацию лекарственных средств детям было принято после ряда случаев отравлений несовершеннолетними медикаментами, которые они купили в аптеке.

"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет: и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о бадах не говорим, так как это не лекарство", - сказал он.

Кроме того, парламентарий добавил, что пока окончательно не решено, как именно будут наказывать за продажу лекарств детям, но среди предложений - приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств, то есть наказывать тюрьмой на срок от 5 до 8 лет.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и следует нести административную, и уголовную ответственность, но по срокам пока не скажу", - добавил нардеп.

Напомним, недавно в лицее Боярки две школьницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Девочки выпили по 40 таблеток, в результате одну из них не удалось спасти. Затем подобные случаи произошли в Умани и Киеве.

После массовых отравлений украинских подростков таблетками полиция попросила запретить продажу лекарств детям.

"Страна" подробно писала о том, почему по Украине прокатилась волна детских самоубийств.