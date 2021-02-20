В субботу, 20 февраля, в день Героев Небесной Сотни президент Владимир Зеленский в месте с супругой Еленой почтили память участников Евромайдана в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

Так, чета Зеленских установила лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!" – заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленские сделали первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Отмечается, что Колокол Достоинства был изготовлен по поручению Зеленского с целью чествования подвига Героев. На нем размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!" Колокол был установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

"В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом Достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон. Персональное чествование каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции Достоинства", - добавили в пресс-службе Офиса президента.

Напомним, в четверг с файерами и под призывы уволить Ермака в Киеве завершился марш памяти по Небесной сотне.

Также мы писали, что Рада приняла проект постановления о поддержке Майдана.