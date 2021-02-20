В Киеве выявили еще 415 случаев коронавируса. Фото: Страна

По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине подтвердились 6 295 новых случаев заражения коронавирусом. Антилидерами стали Ивано-Франковская область, где обнаружили 738 заболевших, и Винницкая - 554 пациентов.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За прошедшие сутки больше всего случаев заражения обнаружили в следующих областях:

  • Ивано-Франковская (738);

  • Винницкая (554);

  • Черновицкая (522);

  • Львовская (420);

  • Киев (415).

Меньше всего случаев заболевания обнаружили в Кировоградской области (42) и Луганской (45).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

  • Киев - 415 случая;

  • Винницкая область - 554 случая;

  • Волынская область - 166 случаев;

  • Днепропетровская область - 290 случаев;

  • Донецкая область - 168 случаев;

  • Житомирская область - 369 случаев;

  • Закарпатская область - 414 случаев;

  • Запорожская область-  132 случая;

  • Ивано-Франковская область - 738 случаев;

  • Киевская область - 325 случаев;

  • Кировоградская область - 42 случая;

  • Луганская область - 45 случаев;

  • Львовская область - 420 случаев;

  • Николаевская область - 163 случая;

  • Одесская область - 144 случая;

  • Полтавская область-138 случаев;

  • Ровенская область - 142 случая;

  • Сумская область - 143 случая;

  • Тернопольская область - 203 случая;

  • Харьковская область - 280 случаев;

  • Херсонская область - 35 случаев;

  • Хмельницкая область - 210 случаев;

  • Черкасская область - 127 случаев;

  • Черновицкая область - 522 случая;

  • Черниговская область - 110 случаев.

Статистика коронавируса в регионах Украины. Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, вчера Степанов сообщил о 6 531 новом случае коронавирусной болезни. При этом еще позавчера, 18 февраля, прирост новых случаев Covid-19 составил почти 2 000 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca поступит в Украину в период с 20 по 22 февраля.

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