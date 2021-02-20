Прирост новых случаев Covid-19 в Ивано-Франковской остается самым большим в Украине. Статистика Минздрава
По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине подтвердились 6 295 новых случаев заражения коронавирусом. Антилидерами стали Ивано-Франковская область, где обнаружили 738 заболевших, и Винницкая - 554 пациентов.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За прошедшие сутки больше всего случаев заражения обнаружили в следующих областях:
- Ивано-Франковская (738);
- Винницкая (554);
- Черновицкая (522);
- Львовская (420);
- Киев (415).
Меньше всего случаев заболевания обнаружили в Кировоградской области (42) и Луганской (45).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
- Киев - 415 случая;
- Винницкая область - 554 случая;
- Волынская область - 166 случаев;
- Днепропетровская область - 290 случаев;
- Донецкая область - 168 случаев;
- Житомирская область - 369 случаев;
- Закарпатская область - 414 случаев;
- Запорожская область- 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 738 случаев;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 42 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 420 случаев;
- Николаевская область - 163 случая;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область-138 случаев;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 143 случая;
- Тернопольская область - 203 случая;
- Харьковская область - 280 случаев;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 210 случаев;
- Черкасская область - 127 случаев;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 110 случаев.
Напомним, вчера Степанов сообщил о 6 531 новом случае коронавирусной болезни. При этом еще позавчера, 18 февраля, прирост новых случаев Covid-19 составил почти 2 000 человек.
Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca поступит в Украину в период с 20 по 22 февраля.