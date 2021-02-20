По состоянию на утро субботы, 20 февраля, в Украине подтвердились 6 295 новых случаев заражения коронавирусом. Антилидерами стали Ивано-Франковская область, где обнаружили 738 заболевших, и Винницкая - 554 пациентов.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За прошедшие сутки больше всего случаев заражения обнаружили в следующих областях:

Ивано-Франковская (738);





Винницкая (554);





Черновицкая (522);





Львовская (420);





Киев (415).

Меньше всего случаев заболевания обнаружили в Кировоградской области (42) и Луганской (45).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 415 случая;





Винницкая область - 554 случая;





Волынская область - 166 случаев;





Днепропетровская область - 290 случаев;





Донецкая область - 168 случаев;





Житомирская область - 369 случаев;





Закарпатская область - 414 случаев;





Запорожская область- 132 случая;





Ивано-Франковская область - 738 случаев;





Киевская область - 325 случаев;





Кировоградская область - 42 случая;





Луганская область - 45 случаев;





Львовская область - 420 случаев;





Николаевская область - 163 случая;





Одесская область - 144 случая;





Полтавская область-138 случаев;





Ровенская область - 142 случая;





Сумская область - 143 случая;





Тернопольская область - 203 случая;





Харьковская область - 280 случаев;





Херсонская область - 35 случаев;





Хмельницкая область - 210 случаев;





Черкасская область - 127 случаев;





Черновицкая область - 522 случая;





Черниговская область - 110 случаев.

Напомним, вчера Степанов сообщил о 6 531 новом случае коронавирусной болезни. При этом еще позавчера, 18 февраля, прирост новых случаев Covid-19 составил почти 2 000 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca поступит в Украину в период с 20 по 22 февраля.