В российском Министерстве здравоохранения зарегистрировали вакцину от коронавируса "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает "РИА Новости".

Он уточнил, что первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Кроме того, разработчики хотят выйти и на международный рынок.

"Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин.

Отметим, что это уже третья в РФ вакцина после "Спутника V" центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

"КовиВак" - цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.

Тем временем в Германии люди массово отказываются от прививки вакциной AstraZeneca, которую везут в Украину.

Также "Страна" подробно писала о том, как украинцы могут привиться "Спутником V".