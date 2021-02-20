Президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие закона о национальных меньшинствах, пересмотра государственной политики по которым недавно потребовал Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский", - сказал он.

Сам законопроект призывает урегулировать вопросы самобытности и равноправия национальных меньшинств Украины, а также защитить их права, сообщили в пресс-службе ОП.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что этот закон "поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты граждан, которые проживают за границей".

Отметим, что в последние годы в Украине проводится политика тотальной украинизации, которая критикуется, в том числе и европейскими структурами, за ущемление прав национальных меньшинств.

Напомним, Европарламент призвал Украину уважать права национальных меньшинств и выполнять рекомендации Венецианской комиссии по Закону об образовании.

Также "Страна" писала, что в парламенте зарегистрирован законопроект №4648 "Об обеспечении языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования".