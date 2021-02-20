По состоянию на субботу, 20 февраля, в Украине выявлено 6 295 новых случаев коронавирусной болезни, что на 236 меньше, чем днем ранее.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6 295 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 225 человек; летальных случаев - 73; выздоровело – 4 539 человек", - заявил глава Минздрава.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 1 299 967 случаев коронавирусной болезни, 25 045 пациентов умерли, выздоровели 1 144 516 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

Напомним, вчера Степанов сообщил о 6 531 новом случае коронавирусной болезни. При этом еще позавчера, 18 февраля, прирост новых случаев Covid-19 составил почти 2 000 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca поступит в Украину в период с 20 по 22 февраля.