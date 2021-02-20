Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал новое заседание СНБО, на котором введут новые санкции. Они коснутся отдельных народных депутатов, офшоров и украинских недр.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Как и в прошлый раз я сказал, что дальше будет, поверьте - и дальше будет! Далее будут оффшоры, собственность, все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли?" – сказал он.

Отметим, что с 1991 года в Украине проходил процесс приватизации (переход государственного имущества в частные руки). То есть, другими словами, получается, что Данилов анонсирует массовую реприватизацию.

Данилов рассказал, что на следующем заседании будет принято решение в отношении людей, которые "ни разу не работали, а имеют огромное состояние".

"В ближайшее время на следующем заседании СНБО вы увидите больше и интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые ни разу не работали, а имеют огромное состояние - все будут возвращать, и в том числе, что касается украинских недр. Это будет отдельная ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, ни копейки не платят в бюджет. Закончились те времена. Подчеркиваю, все люди, у которых есть бизнес в России, зарабатывают там деньги, потом их тратят на промывку нам мозгов, в ближайшее время это будет публичная информация и все будет это видеть" – резюмировал он.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу, 19 февраля, принял решение о вводе санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Также секретарь СНБО Данилов заявил, что в рамках санкций наложен арест на долю Оксаны Марченко в телеканале "1+1". Всего она владеет 8% акций телеканала.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих через территорию Украины, общая протяженность которых составляет 1433 км.