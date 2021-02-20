В НАСА опубликовали присланные марсоходом Perseverance первые фото Красной планеты
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) опубликовало первые снимки, присланные марсоходом Perseverance ("Настойчивый") с Красной планеты.
Фото появились на сайте НАСА 19 февраля.
На снимках запечатлена довольно унылая поверхность соседней планеты. Также в кадр попали детали самого марсохода и тень от него.
На первом фото видно, как спускаемая ступень с марсоходом НАСА снижается в марсианской атмосфере.
На втором изображении с высоким разрешением показано одно из шести колес марсохода. Снимок был сделан цветной камерой Hazard Cameras (Hazcams) компании Perseverance.
Третье фото - цветное изображение с высоким разрешением, отправленное на Землю тоже с помощью камер Hazard Cameras.
Ранее "Страна" сообщала, что Perseverance совершил успешную посадку на Красную планету.
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