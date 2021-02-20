В поселке городского типа Песочин Харьковской области поздно вечером 19 февраля возник масштабный пожар.

О ЧП сообщают харьковские Телеграм-каналы.

По данным очевидцев, загорелись склады, расположенные в жилом микрорайоне Рыжов. По предварительной информации, площадь пожара составила более 1000 квадратных метров.

На кадрах, снятыми очевидцами, видно, что вокруг пожарища и на довольно близком расстоянии стоят жилые дома.

На место прибыли спасатели, для тушения даже задействовали пожарный поезд - так как рядом с местом происшествия проходит железная дорога.

Данных о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

Напомним, в январе в Харькове сгорел нелегальный дом престарелых, в огне погибли его пожилые постояльцы.

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