Для тушения масштабного пожара в складах у домов под Харьков вызвали пожарный поезд. Видео
В поселке городского типа Песочин Харьковской области поздно вечером 19 февраля возник масштабный пожар.
О ЧП сообщают харьковские Телеграм-каналы.
По данным очевидцев, загорелись склады, расположенные в жилом микрорайоне Рыжов. По предварительной информации, площадь пожара составила более 1000 квадратных метров.
На кадрах, снятыми очевидцами, видно, что вокруг пожарища и на довольно близком расстоянии стоят жилые дома.
На место прибыли спасатели, для тушения даже задействовали пожарный поезд - так как рядом с местом происшествия проходит железная дорога.
Данных о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.
Напомним, в январе в Харькове сгорел нелегальный дом престарелых, в огне погибли его пожилые постояльцы.
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