Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ) разработала поезд на магнитной подушке. Транспорт будет способен работать в беспилотном режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора МИТ, академика РАН Юрия Соломонова.

"Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС) для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке)", - сказал Соломонов.

Согласно открытым данным, технология МАГЛЕВ подразумевает движение поезда под управлением силы электромагнитного поля. В отличие от традиционных поездов, в процессе движения он не касается поверхности рельса.

По словам генконструктора МИТ, проект представляет собой глубокую модернизацию созданной в начале 2000-х годов монорельсовой транспортной системы. Движение состава будет осуществляться по металлической ходовой балке. Поезд сможет работать как в беспилотном режиме, так и при минимальном участии машиниста.

"В настоящее время ведется изготовление составных частей и электрооборудования макета ЭПС. Предполагаемый срок начала ходовых испытаний - третий квартал этого года", - добавил Соломонов.

По результатам испытаний будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы и их тиражирования для регионов страны.

МИТ входит в Роскосмос и является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

Между тем в Китае в январе показали уже готовый скоростной поезд на магнитной подушке, который может летать в вакуумной трубе.

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