С 1 января 2021 года вступили в силу статья 35-1 Налогового кодекса и Порядок функционирования единого счета.

Об этом сообщили в главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Единый счет - это счет, открытый в Казначействе для ГНС и может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и прочим платежам, контроль за взиманием которых возложен на налоговый орган.

Используя единый счет, налогоплательщик может уплатить денежные обязательства и/или налоговый долг по налогам и сборам, в частности налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому взносу, прочим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.

В то же время единый счет нельзя использовать для уплаты налога на доходы физических лиц, акцизного налога, части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.

Для расчетов с бюджетом налогоплательщику необходимо подать в банк, в котором он обслуживается, только один расчетный документ о перечислении на единый счет общей суммы платежей.

ГНС формирует в разрезе налогоплательщиков необходимые реестры, в которых указывает соответствующую информацию и направляет ее в Казначейство.

Реестр платежей формируется по налогоплательщикам в пределах средств, уплаченных ими на единый счет с соблюдением следующей очередности уплаты:

I очередь - недоимка по единому взносу;

ІІ очередь - налоговый долг в пределах соответствующего налога или сбора, задолженности по прочим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, согласно очередности его возникновения, с учетом положений п. 131.2 ст. 131 "Порядок уплаты пени" Кодекса;

ІІІ очередь - денежные обязательства, определенные на основании налоговых уведомлений-решений, в хронологическом порядке поступления расчетных документов на зачисление средств на единый счет, если такие расчетные документы содержат информацию о дате и номере соответствующего налогового уведомления-решения;

ІV очередь - определенные налогоплательщиком (налоговым агентом) денежные обязательства по общегосударственным налогам и сборам, местным налогам, единому взносу в хронологическом порядке поступления расчетных документов на зачисление средств на единый счет, если такие расчетные документы содержат информацию о назначении соответствующего платежа и его получателе;

V очередь - денежные обязательства по общегосударственным налогам и сборам в хронологическом порядке поступления налоговых деклараций (расчетов) в сумме налоговых обязательств соответствующего налогового периода, с учетом сроков уплаты;

VІ очередь - денежные обязательства по местным налогам в хронологическом порядке поступления налоговых деклараций (расчетов) в сумме налоговых обязательств соответствующего налогового периода, с учетом сроков уплаты;

VІІ очередь - прочие платежи, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, в хронологическом порядке поступления расчетных документов на зачисление средств на единый счет, если такие расчетные документы содержат информацию о назначении соответствующего платежа и его получателе.

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