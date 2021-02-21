Верховный суд разъяснил, как исчисляется срок для обращения в суд по трудовым спорам.

Соответствующее постановление по одному из дел принял суд принял в начале февраля, сообщила пресс-служба ВС.

Суть дела была в том, что в связи с истечением срока трудового договора истица была уволена с занимаемой должности. Согласно ч. 3 ст. 184 КЗоТ и нормам СК после увольнения женщины у работодателя возникла обязанность трудоустроить ее как беременную. Истица просила суд обязать работодателя выполнить обязательства по трудоустройству ее на предприятии или в другом учреждении, а также взыскать с работодателя в свою пользу среднемесячный заработок.

Местный суд, с решением которого согласился суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении иска ввиду того, что после увольнения истицы по окончанию срочного трудового договора у ответчика действительно возникла обязанность трудоустроить ее как беременную в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 184 КЗоТ, однако она без уважительных причин пропустила определенный ст. 233 КЗоТ месячный срок для обращения в суд.

Однако Коллегия судей Гражданского суда ВС отменила предыдущие решения и передала дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, приведя такое обоснование.

Частью 3 ст. 184 КЗоТ запрещено увольнение беременной женщины и предусмотрено обязательное ее трудоустройство в случаях увольнения по окончании срочного трудового договора. Невыполнение этой обязанности является основанием для возложения на работодателя в соответствии с ч. 2 ст. 232 КЗоТ обязанности предоставить работнику на этом или другом предприятии работу, которую он может выполнять, а не восстановить его на прежней работе.

Поскольку согласно ст. 235 КЗоТ основанием для восстановления работника на работе является увольнение его без законных оснований, то в случае невыполнения собственником предприятия или уполномоченным им органом в течение трех месяцев обязанности трудоустроить уволенного работника, в частности беременной женщины, по п. 2 ст. 36 КЗоТ Украины по заявлению этого лица может решаться спор не о восстановлении на работе, а о выполнении обязательства по трудоустройству.

Верховный Суд подчеркнул, что важно различать начало течения срока для обращения в суд в зависимости от содержания исковых требований, а именно: требований по делам об увольнении и других требований работника.

Спор об увольнении - это спор по иску о восстановлении на работе.

Предметом же иска по данному делу является требование не о восстановлении на работе, а об обязательствах по трудоустройству.

При обращении в суд с иском об обязательстве по трудоустройству действует трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

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