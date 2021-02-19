Обитатель Киевского зоопарка, единственная горилла в Украине самец Тони прошел комплексное обследование из-за ухудшения состояния в январе. Критических патологий у обезьяны не нашли.

Как прошла ответственная процедура, рассказала пресс-служба зоопарка в Фейсбуке.

В прошлом месяце у Тони серьезно обострилась хроническая болезнь желудочно-кишечного тракта. Ситуация осложнялась возрастом гориллы: ведь 46 с половиной лет - это уже очень глубокая старость для представителей вида.

Первые недели болезни ветеринары Киевского зоопарка делали все, чтобы облегчить состояние Тони. Затем его стабилизировали и подготовили к комплексному обследованию. Киевлянам помогали коллеги из Института ветеринарии дикой природы и зоопарков им. Лейбница. Управлять обследованием приехал врач ветеринарной медицины Института им. Лейбница Марк Голькель, который уже проводил ветеринарный осмотр Тони несколько лет назад.

Вместе со специалистами Киевского зоопарка и опытными украинскими ветеринарами Тони сделали рентгены, УЗИ, эндоскопию, гастроскопию, колоноскопию, проверили состояние суставов, взяли пробы для анализов. Врачи работали осторожно и быстро.

Тони хорошо перенес наркоз и даже, кажется, с пониманием отнесся к процессу. Не обижался и сразу потребовал обед, едва проснулся.

Теперь полученные материалы и результаты предстоит проанализировать. На этом основании ветеринары смогут сделать предварительные выводы.

Пока они не обнаружили никаких видимых критических изменений, которые поставили бы жизнь Тони под угрозу. В то же время обследование показало много возрастных изменений и хронических болезней, которые могут осложниться в любое время и привести к появлению болевых ощущений.

Ветеринары разработают отдельную программу профилактики и поддержки обезьяны, учитывая новые данные обследований, чтобы Тони прожил отведенный ему срок как можно лучше.

Ранее "Страна" сообщала об ухудшении самочувствия Тони, который стал отказываться от еды.

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