Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что новое заседание органа состоится в ближайшую неделю-две. На нем тоже, как и 19 февраля, будут рассматривать санкции.

Об этом чиновник сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Все те люди, которые сегодня вредят нашему государству, будут получать эту вещь, которая является абсолютно законной (то есть санкции - Ред.). Я не знаю, на что тут обижаться. Если люди работают против нашего государства, как мы должны еще на это реагировать? Тут иначе и быть не может", - заявил Данилов.

Ранее Данилов сообщал, что СНБО ввел санкции против пяти самолетов, на которых летали из Киева в Москву.

А "Страна" разбиралась, почему Совбез применил санкции к Виктору Медведчуку.