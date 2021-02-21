Трехкомпонентная вакцина КПК защищает сразу от трех инфекционных заболеваний: кори, паротита (свинки) и краснухи.

Об этом напомнили в Национальной службе здоровья Украины в соцсети Facebook.

Корь - это високоинфекционная болезнь, которая передается очень быстро. Для инфицирования не нужен даже непосредственный контакт с носителем вируса. Достаточно оказаться в помещении, из которого недавно вышел больной человек.

Краснуха - типичная детская вирусная инфекция, которая наблюдается у детей в возрасте от 5 до 14 лет. У детей краснуха обычно проходит легко и может даже остаться незамеченной. Зато у подростков и взрослых это заболевание может вызвать серьезные осложнения, такие как артрит, гепатит, энцефалит, тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов). Наиболее опасна краснуха для беременных женщин, которые не были привиты в детстве. Краснуха может привести к потере ребенка, гибели плода или множественных врожденных пороков развития ребенка.

Эпидемический паротит более известный под названием "свинка". Поскольку из-за поражения слюнных желез больной имеет очень специфический вид. Паротит передается воздушно-капельным путем при кашле, чиханье и просто через близкий контакт между людьми. У взрослых и подростков осложнения возникают чаще, чем у маленьких детей. В частности, эпидемический паротит опасен такими осложнениями как отит, менингит, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), орхит (воспаление у мальчиков одного или двух яичек). Орхит чаще встречается у мальчиков как осложнение в период полового созревания, и это может привести к бесплодию в будущем.

В НСЗУ отметили, что вакцинация - это самый действенный способ избежать этих заболеваний и возможных осложнений. Вакцинация детей для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи проводится в возрасте 1-2 месяцев. Вторая прививка нужно сделать в 6 лет.

Если человек уже болел корью, эпидемическим паротитом или краснухой, это не является противопоказанием к прививке.

Детям, которые не были вакцинированы против кори, паротита или краснухи по возрасту, прививки начинают делать в любом возрасте до 17 лет 11 месяцев 29 дней. Ребенок должен получить две дозы с соблюдением между ними минимального интервала ввода - в один месяц. Сформировать график вакцинации поможет педиатр или семейный врач, с которым заключен декларацию. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи входит в бесплатной пакета услуг на первичном звене.

Взрослым, которые не были привиты от кори либо не переболели корью, также стоит вакцинироваться. Но вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена. Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и сделать прививку у своего семейного врача или терапевта: в его кабинете или в кабинете прививок вашей амбулатории.

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