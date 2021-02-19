Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля назвала две самых больших задачи для Евросоюза и США, с которыми они должны справляться сообща. Это отношения с Россией и Китаем.

Трансляция конференции, которая из-за пандемии коронавируса прошла по видеосвязи, велась в Ютьюб.

"Трансатлантическое партнерство имеет две большие задачи, по которым мы должны развивать общую стратегию: во-первых, отношения с Россией... Второе, и более сложное, - совместная программа сотрудничества с Китаем", - сказала Меркель.

Она добавила, что "Россия снова и снова втягивает членов ЕС в гибридное противостояние". По мнению канцлерин, очень важно разработать общую трансатлантическую программу в отношении России, которая, с одной стороны, предложит сотрудничество, а с другой, четко определит разногласия между сторонами.

Относительно Китая Меркель заявила, что эта страна системный конкурент, но она нужна Западу для решения глобальных проблем.

Ранее "Страна" сообщала, что во время выступления на конференции Меркель признала отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений.

Мы также писали, что осенью Джо Байден заявил, что основной угрозой для США является Россия, а Китай остается конкурентом.