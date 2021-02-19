Грибы и толстолобик. От ботулизма в Украине умерли два человека
С начала года в Украине скончались от ботулизма два человека.
Об этом информирует Центр общественного здоровья.
Отмечается, что летальные случаи были зафиксированы в Хмельницкой и области и в Одессе.
В Хмельницкой области в результате отравления консервированными грибами домашнего изготовления умер взрослый человек.
В Одессе же возбудитель болезни был в вяленой рыбе (толстолобик) домашнего приготовления, которую приобрели на стихийном рынке. Тоже умер человек.
Всего в Украине с начала года зарегистрировали 12 случаев ботулизма. Только после праздников в конце января обнаружили сразу пять случаев опасного ботулизма.
Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.
Ранее Минздрав объяснил, как предотвратить и распознать смертельно опасный ботулизм.