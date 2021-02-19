С начала года в Украине скончались от ботулизма два человека.

Об этом информирует Центр общественного здоровья.

Отмечается, что летальные случаи были зафиксированы в Хмельницкой и области и в Одессе.

В Хмельницкой области в результате отравления консервированными грибами домашнего изготовления умер взрослый человек.

В Одессе же возбудитель болезни был в вяленой рыбе (толстолобик) домашнего приготовления, которую приобрели на стихийном рынке. Тоже умер человек.

Всего в Украине с начала года зарегистрировали 12 случаев ботулизма. Только после праздников в конце января обнаружили сразу пять случаев опасного ботулизма.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

Ранее Минздрав объяснил, как предотвратить и распознать смертельно опасный ботулизм.