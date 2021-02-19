"Слуга народа" Швец написал в полицию заявление, что его побили
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Сергей Швец заявил в полицию о том, что на него напали в Киеве и он был избит.
Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
"Сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", что водитель на авто АА7873 IВ его побил", - сказали в полиции представителю информагентства.
Депутат сказал полицейским, что во время нападения оружия при себе не имел. Он также добавил, что не нуждается в экстренной медицинской помощи.
Как уточнил нардеп, нападение произошло по адресу улица Вокзальной, дом 1.
До начала политической карьеры Швец был журналистом. Он работал специальным корреспондентом нескольких программ на телеканале ICTV, а также корреспондентом и ведущим программы "ТСН-Варта" на "1+1".
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