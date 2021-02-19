Депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Сергей Швец заявил в полицию о том, что на него напали в Киеве и он был избит.

Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", что водитель на авто АА7873 IВ его побил", - сказали в полиции представителю информагентства.

Депутат сказал полицейским, что во время нападения оружия при себе не имел. Он также добавил, что не нуждается в экстренной медицинской помощи.

Как уточнил нардеп, нападение произошло по адресу улица Вокзальной, дом 1.

До начала политической карьеры Швец был журналистом. Он работал специальным корреспондентом нескольких программ на телеканале ICTV, а также корреспондентом и ведущим программы "ТСН-Варта" на "1+1".

Осенью "Страна" рассказывала о том, что нападению подвергся народный депутат Антон Поляков.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета.