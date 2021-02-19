Киево-Святошинский местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской облаасти.

По данным следствия, 15 февраля текущего года во время употребления спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта 24-летний молодой человек нанес своему приятелю многочисленные удары в область головы и грудной клетки, причинив последнему множественные травмы, от которых тот скончался на месте.

Тело погибшего в своем доме нашла жительница с.Красная Слободка, в которой пострадавший арендовал помещения.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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