19 февраля отмечается День синоптической карты. Именно в этот день в 1855 году по данным, присланным телеграфом в Париж из нескольких городов, на первую синоптической карту нанесли линии равного давления - изобары.

О том, как читать такие карты, рассказала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Изобретателем синоптической карты, на которую наносят все данные наблюдений за атмосферой и погодными явлениями, является известный французский астроном и математик Урбен Леверье (к слову, он еще открыл восьмую планету Солнечной системы Нептун путем математических расчетов).

Нанесенные на первую карту изобары, как оказалось, имеют упорядоченность и замыкаются в единые области, представляя собой зоны повышенного и пониженного давления. Дальше, наблюдая за картами погоды, ученые доказали, что циклоны и антициклоны не стоят на месте, а все время двигаются и видоизменяются.

Так благодаря картам получила развитие и синоптическая метеорология. Появилась возможность прогнозировать погоду, зная законы перемещения циклонов и антициклонов.

Первая карта была скромной, только с изобарами.

Старинная синоптическая карта 1863 года

На современных метеокартах обозначают много других линий:

изотермы - линии одинаковой температуры воздуха;

изотахи - линии одинаковой скорости ветра;

изогиеты - линии одинакового количества осадков;

изогипсы - линии одинаковой высоты земной поверхности над уровнем моря;

изобаты - линии одинаковой глубины в водоемах.

Карта погоды 19 февраля

На карте фактической погоды за 19 февраля белые линии - изобары. Синие колючие линии - атмосферные холодные фронты.

Красные линии - теплые атмосферные фронты. Синяя буква Н обозначает антициклон. Красная L - циклон.

Ранее "Страна" приводила прогноз погоды на выходные.

Мы также сообщали, что в феврале многие регионы планеты накрыли холода и снегопады, которые там большая редкость.