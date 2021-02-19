Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что орган принял некое секретное решение, связанное с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом чиновник сказал на брифинге по результатам заседания Совбеза 19 февраля.

По словам Данилова, члены СНБО выслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

"К сожалению, в последнее время фиксируются резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности по стороны вооруженных формирований Российской Федерации, погибают украинские военные. Все это требовало немедленного реагирования со стороны руководства государства", - сказал Данилов.

Принятые решения по ситуации в зоне ООС были обсуждены в режиме "секретно", поэтому не могут быть детализированы и разглашены, добавил он.

Вместе с тем секретарь СНБО сообщил, что "есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, на котором рассматривали пять сценариев для оккупированной территории Донецкой и Луганской областей".

"Сейчас все эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам, должностным лицам дано поручение президентом Украины пересмотреть все эти вещи, при необходимости сделать новые редакции, новые поправки", - заявил он.

Как сообщала "Страна", на этом же брифинге Данилов заявил, что каждый командир должен исходя из обстановки быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.

Это заявление противоречит заключенному в июле 2020 года перемирию.