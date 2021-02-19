Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против пяти летавших из Киева в Москву самолетов.

Также санкции наложены на компании, на которые зарегистрированы эти воздушные суда, или обслуживавшие их.

Об этом Данилов сказал на брифинге 19 февраля по итогам заседания СНБО, который транслировался в Фейсбуке Совбеза.

"Решением СНБО наложены санкции на компании, непосредственно на самолеты с их заводскими номерами и на компании, которые их обслуживали", - сказал чиновник.

Данилов добавил, что некоторые из этих самолетов обслуживали компании, отсутствующие в реестре предприятий, которым дано право обслуживать воздушные борта.

"На них (самолетах - Ред.) летали господа из Киева на Москву, напрямую, скажем так", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также сообщил, что все компании, к которым применены санкции, - иностранные. Причем одни зарегистрированы в Молдове, а другие - в Португалии.

Ранее "Страна" анализировала, почему СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги.

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