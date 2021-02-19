Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договора с медучреждениями, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса, и платить им за предоставление этой услуги.

Соответствующие выплаты предусмотрены в Программе медицинских гарантий на 2021 год, передает пресс-служба НСЗУ.

В первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации служба будет выплачивать по 8 тысяч гривен на одну мобильную бригаду медиков. Эти деньги пойдут на закупку расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

После этого медучреждение будет получать доплату за количество вакцинированных там человек - 25 грн за первую дозу препарата и 60 грн за вторую. Данные о вакцинации будут заноситься в электронную базу и только на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать предоставленные услуги.

На первом этапе вакцинации сформированы мобильные бригады по вакцинации от коронавируса. Она должна состоять минимум из одного врача и двух медсестер или медбратьев. Также рекомендуется привлечь в бригаду человека, который будет вносить данные о вакцинации в электронную систему и/или водителя при необходимости.

Чтобы заключить договор на пакет вакцинации НСЗУ, медучреждение должно отвечать следующим критериям:

входить в определенный перечень руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за распространения Covid-19;





обеспечить соблюдение холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцин;





иметь оснащено место для проведения вакцинации от Covid-19 в соответствии с отраслевыми стандартами;





проводить вакцинацию с разделением потоков пациентов и соблюдением правил эпидемиологической безопасности;





обеспечить проведение двух раундов вакцинации для каждого пациента, если это предусмотрено инструкцией производителя вакцины от Covid-19.

Согласно Дорожной карте вакцинации от Covid-19, утвержденной Минздравом Украины, сначала мобильные команды будут выезжать к коллективам медиков, в частности тем, которые работают в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусная болезнью, работникам социальной сферы, педагогам, военнослужащим и т.п.

Напомним, ситуация с вакцинацией от коронавируса в Украине остается неопределенной. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что препараты поступят в страну 15 февраля, однако поставок в тот день не произошло.

Позже Степанов сказал, что вакцинация в Украине начнется до конца нынешней недели, то есть до 21 февраля.

В свою очередь в пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" обсуждался вопрос отставки Степанова в случае, если вакцина от коронавируса не поступит до конца февраля.

Сегодня в Минздраве сообщили, что препарат производства компании AstraZeneca прибудет в Украину в период с 20 по 22 февраля.