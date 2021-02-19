Послы стран Большой семерки (G7) указали приоритеты для Украины на 2021 год в реформах разных сфер: экономики, судебной системы, нацбезопасности и борьбы с коррупцией.

Приоритеты представлены в виде инфографики в Твиттере послов G7 в Украине.

В области верховенства права и реформы судебной системы послы считают первоочередными:

оживление усилий по изменению судебной ветви власти;

предотвращение коррупции в судебной системе и борьбу с ней;

неотложное реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного суда Украины;

перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добродетели;

структурные реформы других органов управления системой судопроизводства и судей, улучшение доступа к непредвзятому, независимому, профессиональному и эффективному правосудию;

продолжение реформы Офиса генерального прокурора и трансформация Государственного бюро расследований в эффективный и независимый правоохранительный орган;

законодательные и структурные изменения, которые позволят Украине бороться с внутренней и международной киберпреступностью, а также с кибератаками.

В сфере борьбы с коррупцией приоритетом указано усиление уголовной ответственности за недостоверные декларации.

Кроме того, послы считают необходимым:

поддержать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в частности, для эффективной проверки электронных имущественных деклараций, контроля за финансированием политической деятельности, управления коррупционными рисками и принятия и воплощения амбициозной антикоррупционной стратегии;

повысить эффективность, независимость и добропорядочность антикоррупционных институций (НАБУ, САП, АРМА), обеспечивая прозрачный и меритократический подход к отбору руководства упомянутых органов;

укрепить независимость и операционную эффективность Высшего антикоррупционного суда Украины;

укрепить механизмы контроля и предотвращения коррупции в государственных закупках.

В области экономического роста G7 обратила внимание на необходимость:

поддержки сильного и независимого национального банка Украины;

усиления внедрения антимонопольного законодательства и демонополизации, продолжение реформы рынка занятости, имплементацию эффективной и справедливой земельной реформы;

реформу Государственной налоговой службы и таможни;

прозрачную приватизацию госпредприятий и банков и улучшение корпоративного управления теми, которые остаются под контролем государства, в соответствии с ориентирами ОЭС.

Приоритетами в области безопасности и обороны названы:

внедрение закона о нацбезопасности, принятие необходимого вторичного законодательства и продолжение усилий для усовершенствования гражданского надзора за секторами безопасности и обороны;

продолжение перехода к гражданскому управлению и демократической подотчетности Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины, где будут нормой прозрачные оборонное бюджетирование и процессы закупок, назначения на прозрачной конкурсной основе;

усиление корпоративного управления оборонным сектором в рамках более широкой реформы военно-промышленного комплекса в соответствии с международными стандартами;

разработка и внедрение механизмов анализа торговых и инвестиционых операций для защиты национальной безопасности;

реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с международными стандартами современных разведывательных органов с четко очерченным разграничением функций между антикоррупционным и правоохранительным органами (также и будущим Бюро экономической безопасности);

реформа Национальной полиции и Национальной гвардии Украины в соответствии с международными стандартами.

Как писала "Страна", в январе западные послы написали Украине план, что делать с судебной системой.

Мы также не раз рассказывали, как президент и другие первые лица отчитываются перед послами о происходящем в Украине. Например, в начале февраля Зеленский отчитался перед послами G7 и ЕС о закрытии оппозиционных телеканалов.