Послы объяснили Украине, что нужно реформировать в первую очередь. Фото: twitter.com/G7

Послы стран Большой семерки (G7) указали приоритеты для Украины на 2021 год в реформах разных сфер: экономики, судебной системы, нацбезопасности и борьбы с коррупцией.

Приоритеты представлены в виде инфографики в Твиттере послов G7 в Украине.

В области верховенства права и реформы судебной системы послы считают первоочередными:

  • оживление усилий по изменению судебной ветви власти;
  • предотвращение коррупции в судебной системе и борьбу с ней;
  • неотложное реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного суда Украины;
  • перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добродетели;
  • структурные реформы других органов управления системой судопроизводства и судей, улучшение доступа к непредвзятому, независимому, профессиональному и эффективному правосудию;
  • продолжение реформы Офиса генерального прокурора и трансформация Государственного бюро расследований в эффективный и независимый правоохранительный орган;
  • законодательные и структурные изменения, которые позволят Украине бороться с внутренней и международной киберпреступностью, а также с кибератаками.

В сфере борьбы с коррупцией приоритетом указано усиление уголовной ответственности за недостоверные декларации.

Кроме того, послы считают необходимым:

  • поддержать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в частности, для эффективной проверки электронных имущественных деклараций, контроля за финансированием политической деятельности, управления коррупционными рисками и принятия и воплощения амбициозной антикоррупционной стратегии;
  • повысить эффективность, независимость и добропорядочность антикоррупционных институций (НАБУ, САП, АРМА), обеспечивая прозрачный и меритократический подход к отбору руководства упомянутых органов;
  • укрепить независимость и операционную эффективность Высшего антикоррупционного суда Украины;
  • укрепить механизмы контроля и предотвращения коррупции в государственных закупках.

В области экономического роста G7 обратила внимание на необходимость:

  • поддержки сильного и независимого национального банка Украины;
  • усиления внедрения антимонопольного законодательства и демонополизации, продолжение реформы рынка занятости, имплементацию эффективной и справедливой земельной реформы;
  • реформу Государственной налоговой службы и таможни;
  • прозрачную приватизацию госпредприятий и банков и улучшение корпоративного управления теми, которые остаются под контролем государства, в соответствии с ориентирами ОЭС.

Приоритетами в области безопасности и обороны названы:

  • внедрение закона о нацбезопасности, принятие необходимого вторичного законодательства и продолжение усилий для усовершенствования гражданского надзора за секторами безопасности и обороны;
  • продолжение перехода к гражданскому управлению и демократической подотчетности Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины, где будут нормой прозрачные оборонное бюджетирование и процессы закупок, назначения на прозрачной конкурсной основе;
  • усиление корпоративного управления оборонным сектором в рамках более широкой реформы военно-промышленного комплекса в соответствии с международными стандартами;
  • разработка и внедрение механизмов анализа торговых и инвестиционых операций для защиты национальной безопасности;
  • реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с международными стандартами современных разведывательных органов с четко очерченным разграничением функций между антикоррупционным и правоохранительным органами (также и будущим Бюро экономической безопасности);
  • реформа Национальной полиции и Национальной гвардии Украины в соответствии с международными стандартами.

Приоритеты для Украины Большой семерки, с.1Приоритеты для Украины Большой семерки, с.2

Как писала "Страна", в январе западные послы написали Украине план, что делать с судебной системой.

Мы также не раз рассказывали, как президент и другие первые лица отчитываются перед послами о происходящем в Украине. Например, в начале февраля Зеленский отчитался перед послами G7 и ЕС о закрытии оппозиционных телеканалов.

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