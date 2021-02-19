Жители Берлина не хотят прививаться вакциной AstraZeneca, которая станет основной для украинцев. Об этом сообщает газета Bild.

Издание пишет, что в центре вакцинации Тегель, где вводят исключительно этот препарат, все дни на следующей неделе оказались свободны для записи.

Записываются для вакцинации берлинцы по интернету. Журналисты газеты проверили и не обнаружили никакого ажиотажа и очереди на AstraZeneca. В отличие от других вакцин.

AstraZeneka имеет подтвержденную эффективность в 70%. Для сравнения, вакцины Pfizer и "Спутник V" доказанно иммунизируют в 90% случаев и выше.

Украина планирует закупить несколько миллионов доз AstraZeneca, произведенной по лицензии в Индии. Сегодня туда вылетел на переговоры министр здравоохранения Максим Степанов. Первых доз ждут в Украине на этих выходных.

При этом обещанная по гуманитарной линии партия вакцины Pfizer в Украину так и не пришла (ее ожидали с 15 февраля).