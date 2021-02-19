Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждый командир должен исходя из обстановки быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.

Об этом он сказал на брифинге 19 февраля, который транслировался в Фейсбуке СНБО.

"Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ", - сказал Данилов.

Он добавил, что в случае опасности для жизни военных такое решение нужно принимать мгновенно.

Слова Данилова полностью идут вразрез с пунктом заключенного в июле перемирия, в котором говорится следующее: "Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать координационный механизм".

Как писала "Страна", на заседании в пятницу СНБО решил вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.