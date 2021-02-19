На выходных синоптики обещают в Украине потепление. При этом в субботу ожидается довольно существенный разрыв между дневными и ночными температурами, а в воскресенье показатели выровняются.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

В субботу на всей территории страны не будет осадков. Температура 20 февраля ночью в большинстве областей составит -8...-19 градусов, только на западе морозы будут не такими крепкими - около -5. Днем же воздух прогреется от -4 до +3. Холоднее всего будет в Сумах - до -5...-7 градусов.

В Киеве днем прихватит легкий мороз до -3, ночью похолодает до -14.

21 февраля в Украине произойдет дальнейшее повышение температуры на 2-5 градуса. Контрасты между дневными и ночными показателями уже не будут такими большими, как накануне.

В Киеве ночью ожидается -1...-3, днем +1...+3 градуса.

Ранее свой прогноз на выходные давала синоптик Наталья Диденко.

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