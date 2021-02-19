В Конго за последние три месяца выявили более 520 случаев заражения чумой.

Об этом со ссылкой на данные властей информирует агентство AFP.

"У нас больше 520 случаев (заражения чумой - Ред.), из которых 31 стал летальным", - сказал Патрик Карамура, представитель Минздрава в провинции Итури.

По его словам, за последние три месяца большинство случаев заражения приходится именно на бубонную чуму, в то же время пять человек заразились легочной формой чумы, еще двое - септической чумой.

В свою очередь эпидемиолог из неправительственной организации Ecohealth Alliance Анне Лодисуа заявила, что первые случаи чумы были выявлены в период с 15 ноября по 13 декабря 2020 года в Биринги, провинция Итури.

При этом средний возраст зараженных составляет 13 лет. Также чума поразила трехмесячных малышей и пожилых людей возрастом больше 70 лет.

Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи. По приблизительным подсчетам за известную историю чума унесла жизни 180-200 миллионов человек.

Напомним, летом прошлого года в аймаке Ховд, что в западной Монголии, обнаружена вспышка бубонной чумы, которая началась со съевшего сурка мужчины.

Ранее мы писали, что в минувшем декабре в Омской области в России у свиней на одном из личных подсобных хозяйств выявили вспышку африканской чумы.